وزير الخارجية التركي: ماكرون يقف في الجانب الخطأ في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقف في الجانب الخطأ في ليبيا.

وأوضح تشاووش أوغلو خلال اجتماعه مع محرري وكالة الأناضول أمس الأربعاء، أن فرنسا كانت تأمل في أن يتمكن خليفة حفتر من بسط سيطرته على كامل ليبيا خلال فترة وجيزة.

وأضاف تشاووش أوغلو، أن فرنسا أبدت انزعاجا شديدا حين أخفق حفتر في تحقيق السيطرة على كامل الأراضي الليبية، قائلا: “بعد ذلك ابتدعوا قصة تحرش البحرية التركية بسفينة لهم في المتوسط، ولم يستطيعوا تقديم أي دليل يدعم ادعاءاتهم، أما نحن استطعنا إثبات عدم صحة تلك الادعاءات”.

وتعليقا على المكالمة الهاتفية الأخيرة التي جرت بين الرئيس التركي ونظيره الفرنسي، أكد تشاووش أوغلو أنها كانت إيجابية ومفيدة واتفقا على مواصلة الحوار.

وتابع وزير الخارجية التركي: “مطلع سبتمبر الجاري، تلقيت دعوة من نظيري الفرنسي لزيارة باريس لكنني لم أتمكن من تلبية الدعوة بسبب جدول أعمال الطرفين، والرئيس أردوغان وماكرون شددا على أهمية لقاء وزيرا خارجية البلدين في أقرب وقت”.

وأكد مولود تشاووش أوغلو، أن تركيا لم تتبع سياسة معادية لفرنسا، لكنها انتقدت مرارا سياسات باريس الخاطئة، مشيرا إلى أن فرنسا بدأت باتباع سياسات مناهضة لتركيا في كافة المحافل الدولية، بعد بدء أنقرة بمكافحة تنظيم “ي ب ك/بي كا كا” الإرهابي في سوريا.

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