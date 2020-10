كهرباء المؤقتة : سرت ليست مدرجة ضمن خطة طرح الاحمال مستقبلا وغير مستهدفه

قال رئيس الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة المؤقتة فخري المسماي، إن أن مشكلة الكهرباء ستعالج بالكامل في مدينة سرت، مشيرا إلى أن المدينة ليست مدرجة ضمن خطة طرح الأحمال مستقبلا، وغير مستهدفة لخصوصيتها، وأن انقطاعات الكهرباء خلال الأيام السابقة تتعلق بمشاكل فنية ووقود، وسيتم التغلب عليه.

وأضاف المسماري في تدوينة عبر الصفحة الرسمية الشركة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك، أنه اجتمع أمس مع رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر سالم، في مقر الهيئة، لمناقشة المشكلات التي تعاني منها شركة الكهرباء بسرت.

وأوضح المسماري أن تم الاتفاق على تكليف فريق هندسي لتنفيذ أعمال صيانة محطة كهرباء الخليج البخارية لإنتاج الطاقة بسرت، وتوفير احتياجاتها، لافتا إلى أنه بالنسبة للمناطق والتجمعات غرب سرت، التي تعرضت لأضرار جراء الاشتباكات الأشهر الماضية، ستوفر لها الاحتياجات اللازمة لإصلاح شبكات الكهرباء بها.

وأكد المسماري أن الهيئة وافقت على تخصيص مولد كهرباء حديث لمعمل المدينة المختص بإجراء تحاليل الكشف عن فيروس كورونا، إضافة الى تخصيص ثلاثة سيارات لشركة كهرباء سرت.

