بحرية الوفاق تشارك في الاجتماع السنوي الـ15 للمركز الافتراضي لمراقبة الملاحة البحرية

ليبيا – نظّمت إيطاليا باعتبارها الدولة المؤسّس للمركز الافتراضى لمراقبة الملاحة البحرية V-RTMC) 5+5) الاجتماع السنوي الخامس عشر أمس الأربعاء، وبمشاركة ذوي الاختصاص من ممثّلي بحريات دول مبادرة 5+5 دفاع، عبر تقنيات الڤيديو باستخدام تطبيق (CISCO WEBEX) نتيجة الظروف الصحّية التي فرضتها جائحة كورونا (كوفيد-19) .

الاجتماع يأتي -وفقًا للمكتب الإعلامي لدفاع الوفاق- في إطار تنسيق وتطوير الملاحة البحرية لمراكز العمليات البحرية لدول مبادرة 5+5 دفاع، وبمشاركة ذوي الاختصاص من ممثّلي البحرية الليبية كلٍّ من عميد بحار صلاح الدين الخضار، وعقيد بحار فتحي الفلاح.

وأوضحت الوزارة أنّ المركز هو شبكة افتراضية تربط المراكز البحرية العملياتية للبلدان الأعضاء العشرة لمبادرة 5+5 دفاع يعتمد التواصل بالإنترنت، والذي تم إطلاقه خلال الاجتماع الثالث لرؤساء أركان البحرية لدول غرب المتوسط والمصادقة على اتفاقية عملياتية لإنشاء منطقة إقليمية لتبادل المعلومات باسم شبكة (5+5VRMTC)، وهو أداة فعّالة للمراقبة البحرية وتطوير القدرات وتحديث المعلومات المشتركة في هذا المجال، بما يعزّز من أداء مهامها بفاعلية، بدءًا من البحث والإنقاذ إلى مكافحة نهب الموارد والتهريب والهجرة غير القانونية والقرصنة والإرهاب.

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