الغرياني: عقيلة وحفتر شيء واحد وهذه حقيقة ولا يمكن أن نفهم غير هذا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال المُفتي المعزول والداعم للجماعات الإرهابية الصادق الغرياني، إن الحوار مطلوب ولكن لابد أن يُمثل المشاركون فيه من يمثلونهم تمثيلاً حقيقيًا، مشيرًا إلى أن الحوار الدائر في ليبيا الآن هو بين طرفين متحاربين يتقاتلان إلى اليوم.

الغرياني أشار، خلال مقابلته الأسبوعية ببرنامج “الإسلام والحياة” عبر قناة “التناصح” الداعمة للجماعات الإرهابية – إلى أن هناك حقائق لا ينبغي تجاوزها، وهناك طرفان يتحاوران في الأزمة الليبية يتقاتلان إلى اليوم، أحدهما فريق معتدٍ لا يزال يحشد ويعد العدة ويحفر الخنادق وينصب المضادات والراجمات حول الجفرة وسرت وبعض مدن الجنوب.

وأردف أن هذا الطرف المعتدي يقوده حفتر وداعموه وعلى رأسهم في الداخل عقيلة صالح، مؤكدا أن الذي يحاول أن يجعل عقيلة شيئا آخر غير حفتر فهذا يغرر بنفسه ويستغفل نفسه ويستغفل غيره، “وهذا لا ينطلي حتى على الأطفال، حيث حفتر وعقيلة شيء واحد وهذه حقيقة ولا يمكن أن نفهم غير هذا”، بحسب قوله.

الغرياني الداعم للإرهاب تابع أن “الطرف الثاني هو طرف معتدى عليه، وهو المناطق التي ليست تحت نفوذ حفتر، وقدمت عشرات الآلاف من أبنائها بين قتيل وجريح، وهي الآن تعاني من التهجير والتشريد، سواء كانت في الشرق أو الغرب أو الجنوب”.

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