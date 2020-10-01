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طائرة ليبية تغيّر مسارها من تركيا إلى أذربيجان

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

 بنغازي1 أكتوبر 2020 (وال) أعلن مدير التوجيه المعنوي في الجيش الليبي اللواء “خالد المحجوب”، بأن هناك طائرة ليبية تحمل مرتزقة تغيّر طريقها من تركيا إلى أذربيجان.

وأضاف “المحجوب”  ـ في تصريح لوكالة الأنباء الليبية ـ  فيما يبدو أن تغيير الوجهة  كان قرارا من  المقاول العسكري التركي، وهذا التصرف يبيّن سحب جزء من المرتزقة، مشيرا بأن تركيا تفتح جبهة مواجهات جديدة.

ويقف ” المحجوب ” متسائلا ، ماهي مصلحة الشعب التركي طالما أن الإخوان يزجّون بهم في عداوات، مع شعوبٍ أخرى.

وقال” المحجوب ” كان الأولى للشعب التركي، أن يدعم التعاون مع الشعوب،  بما يخدم التنمية والتطور، وليس الإرهاب الذي يقوده تنظيم الإخوان المفسدين ويُورّط فيه الشعب التركي.(وال ـ بنغازي) م ك

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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