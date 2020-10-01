بومبيو: من مصلحة المنطقة والشعب وقف النار واستئناف النفط في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن تفاؤله باقتراب حلحلة الأزمة الليبية بعد تحسن الوضع على الأرض خلال الأسبوع الماضي.

بومبيو زعم، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو بمقر الخارجية الإيطالية، أن الولايات المتحدة بذلت جهودًا دبلوماسية هائلة لمحاولة حل الوضع في ليبيا، قائلا إن من مصلحة المنطقة بأسرها والشعب الليبي وقف إطلاق النار واستئناف إنتاج النفط، لتقسيم الأرباح بالطريقة الصحيحة، على حد تعبيره.

وذكر أن جميع الأطراف الليبية تتحدث الآن مع بعضها بعضًا، وأن بلاده تدعم مبادرة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لمحادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5).

واستضافت مدينة الغردقة، المطلة على ساحل البحر الأحمر في مصر، الاثنين، وعلى مدار ثلاثة أيام، اجتماع أمني ليبي ضمن محادثات اللجنة العسكرية المشتركة والمعروفة باسم “5+5” والمنبثقة عن اجتماع ومخرجات برلين لبحث بعض الملفات الأمنية والعسكرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24