الشاطر يؤكد أن إخوان ليبيا اختطفوا مجلس الدولة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

هاجم عضو المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، عبد الرحمن الشاطر، حزب العدالة والبناء، الجناح السياسي لإخوان ليبيا، مؤكدا أنه مارس عملية اختطاف لـ”مجلس الدولة”، عقب فوز رئيس المجلس خالد المشري، بولاية ثالثة.

الشاطر قال ، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “كنا نعتبر حزب العدالة والبناء شريكًا لنا في بناء مدنية الدولة”.

وأضاف “أول ما تم حصول المشري على ولاية ثالثة كشر الحزب عن أنيابه وباشر اختطاف المجلس.. وهناك رفض في المجلس لهذا الاختطاف وسوف يتحول إلى سحب الثقة من رئيسه ما لم يصحح وضعه”، معتبرًا أن الحوار الليبي بمدينة بوزنيقة المغربية “بيوع مرفوض”.

ويتمسك رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، خالد المشري، بالاستفتاء على الدستور، مسخرًا كل إمكانات مجلسه لذلك، ويتجاهل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؛ من أجل إطالة الفترة الانتقالية، ومن ثم البقاء في الحكم أطول مدة ممكنة.

واعترف المشري بأنه اقترح على المفوضية العليا للانتخابات أن تجرى الاستفتاء على الدستور يوم 24 ديسمبر المقبل، وأن والمفوضية أعلنت موافقتها إجراء الاستفتاء في هذا التاريخ إذا توفرت لها الإمكانيات المادية.

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