نصية: نقل القضية الليبية خارج الأمم المتحدة يزيد من تعقيد الأزمة

زعم عبد السلام نصية، عضو مجلس النواب المنشق، أن نقل القضية الليبية إلى أي عاصمة خارج نطاق الأمم المتحدة يزيد من تعقيد الأزمة ولا يحلها، مدعيا أنه لا ينبغي العودة إلى مربع تقاسم السلطة فالقضية أكبر، بحسب تعبيره.

وقال نصية في مداخلة هاتفية بقناة «فبراير»، الذراع الإعلامية لما يسمى بـ«ثوار فبراير»: “أتوقع أن حوار بوزنيقة لن يحدث شيئا، ولن ينتج عنه أي جديد، لأن المشكلة اليوم في ليبيا أن نقل الأزمة لأي عاصمة خارج الأمم المتحدة يزيد من تعقيدها”.

وأضاف “نحن قبلنا هذا الإطار على مضض، لأن هذا هو المتاح الآن، كما أن مشكلة ليبيا ليست في توزيع المناصب، وعندما تكون هناك ضغوطات يتم نقل القضية إلى مربع تقاسم السلطة، فالقضية الليبية لا تحل بهذا الشكل”.

وتابع “من يريد حل القضية لا يسعى إلى التقسيم والهرولة وراء مناصب، ويجب النظر لمسألة الدستور، لأن الواقع الآن يقول إن كل من يملك السلاح يريد القفز على السلطة”.

وأشار إلى أن 90% من الأزمة تعود لأيادي غير ليبية، قائلا: “لو أصر الليبيون على الخروج من الأزمة، تنصاع كل الدول الخارجية إلى رغبة الليبيين ونجد حلا للأزمة وقتها”.

واستطرد “كل تلك المبادرات تعتبر تضييعا للوقت، ويبدو أن الهدف الأساسي، أن الدول الكبرى لم تصل للحل الأدنى من التوافق وبالتالي هي تجهد الليبيين بهذه الحوارات الجانبية حول المناصب والمصالح، التي لن تثمر شيئا ولن تنفع القضية الليبية”.