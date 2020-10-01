الثني يطلع على الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر سرت الثاني

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية “المؤقتة” عبدالله الثني أمس الأربعاء، على اخر الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر سرت الثاني خلال شهر أكتوبر القادم وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج.

وأكد الحويج للثني، أن العمل على قدم وساق لضمان نجاح المؤتمر بالشكل المطلوب خاصة وانه حدثاً وطنياً وفي مدينة ليبية ومحاولة جادة لوضع خارطة طريق لحل الأزمة الليبية.

وأحاط وزير الخارجية، الثني بنتائج المؤتمر رفيع المستوى حول واقع حقوق الإنسان في ظل النزاعات والحروب “النموذج الليبي” والدور الذي تقوم به الحكومة الليبية لتعزيز حقوق الانسان في بلادنا وتحسين أوضاع المهاجرين وأماكن الإيواء وفق المعايير الدولية، ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان وإمكانية إدماجها في المناهج الدراسية.