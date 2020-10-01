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البكوش: صوان يرفض عجز الوفاق ويؤيد مكافأة “النواب والدولة” بتقاسم السلطة

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

انتقد المستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى للدولة الاستشاري، صلاح البكوش، تناقضات رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، محمد صوان، فيما يخص رؤيته للحوارات التي تجرى حاليا بين مجلسي “الدولة والنواب”، حول تقاسم السلطة .

البكوش قال، في تغريدة له عبر حسابه بـ”تويتر”، “العجز الكامل لحكومة الوفاق بعد 5 سنوات وعدم قدرتها على تقديم أي شيء، طبقًا لرئيس حزب العدالة والبناء يعني رفض سيناريو بقاء الوضع كما هو، أما العجز الكامل لمجلسي النواب والدولة بعد 5 سنوات وعدم قدرتهم على تقديم أي شيء فيعني دعم الحزب لبقائهم ومكافأتهم بصفقة تقاسم السلطة”.

وأقر صوان في تسجيل مسرب، بأن حكومة الوفاق، غير قادرة على تحقيق أي شيء، مُعترفًا بأن حزبه لا يملك قرار الحرب، داعيا أعضاء حزبه إلى الرد على الهجمة التي يتعرض لها الحزب بسبب مشاركته في الحوار السياسي، مؤكدًا على ضرورة إقناع الشعب بالحوار والتسويق بأنه الحل الأكثر واقعية.

وذكر أن مجلس الدولة والنواب حاولوا سابقًا إجراء تعديل للمجلس الرئاسي ولم يتوصلوا لشيء، منوهًا بأن حزبه “حاول” مع المجلس الرئاسي لسنوات ولكن الأخير لم يستطع إجراء أي تعديل وزراي مفيد، مردفًا “مشينا معاه لين عيينا”.

ووصف صوان، التعديلات الوزارية الأخيرة للسراج بـ”المهازل”، محذرًا من خطر أن ينتفض الشعب نتيجة غياب الحقوق وتغرق السفينة بالجميع، على حد تعبيره.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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  • قال تعالى  : إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .
    قائمة المفتنين الخونة عبيد الدولار
    هؤلاء بيادق الفتنة في ليبيا لعنهم الله باعوا شرفهم من أجل حفنة من الدولارات

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