السيطرة على حريق المصرف التجاري في طرابلس

سيطرت هيئة السلامة الوطنية طرابلس على حريق مبنى الفرع الرئيسي للمصرف التجاري الوطني في العاصمة.

وشبت النيران في سطح الفرع، الموجود في ميدان الشهداء مساء أمس الأربعاء، حيث التهم الحريق مخزن أثاث مستعمل، حسب بيان المصرف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي، حسب البيان، الذي أشار إلى أن الحريق كان محدود، و«لم يتعرض الفرع الى أي أضرار تذكر».

وباشر الفرع عمله وخدمة العملاء صباح اليوم، كما أكد المصرف أن جميع البيانات والحسابات والأرصدة في جميع فروعه آمنة، إذ يقوم باستمرار بأخذ نسخ احتياطية منها، والاحتفاظ بها في مراكز حفظ البيانات للمصرف.

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