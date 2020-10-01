النهر الصناعي يكشف أسباب استمرار انقطاع المياه

كشف جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة-سهل الجفارة، عن أسباب استمرار انقطاع المياه على المدن ومناطق الاستهلاك.

وقال الجهاز، :”إن حقول الآبار ومحطات ضخ المياه تعرضت إلى حالات فصل وتذبذب في الجهد متكرر للطاقة الكهربائية منذ تاريخ 2020/09/24م، مما ترتب عليه استمرار انقطاع المياه على المدن ومناطق الاستهلاك بسبب تكرار حالات الإظلام التام بالشبكة الكهربائية على المنطقة الوسطى والجنوبية لتصل عدد حالات الإظلام التام إلى أربعة حالات خلال ستة أيام”.

وأضاف، :”أنه وبالرغم من الجهود التي تبذل والعمل المضاعف من فرق التشغيل والصيانة في أعمال غلق وفتح صمامات التحكم في التدفق وأعمال إعادة شحن محطات الكهرباء الفرعية بالحقول وتشغيل الآبار بعد كل حادثة إظلام تام لإعادة ضخ المياه وعودتها للمدن في أقرب وقت، إلا أن تكرر حالات الإظلام انهكت فرق التشغيل والصيانة وحالت دون عودة المياه وتسببت في عطل بصمام التحكم بالتدفق بالمسار الأوسط بموقع الشويرف مما سبب في تفريغ المياه بالمسار الجنوبي وفيضان بخزان الموازنة بموقع ترهونة الأمر الذي يجعل إعادة التشغيل عبر المسار الأوسط وضخ المياه من محطة الضخ بموقع ترهونة مع عدم استقرار وضعف الجهد بالطاقة الكهربائية عملية تشغيلية محفوفة بالمخاطر الفنية، وذلك إلى حين استكمال أعمال الصيانة الجارية لعدد من الصمامات، وبعد عودة الكهرباء لمنطقة حقول الآبار يوم أول أمس بتاريخ 2020/09/29م تم بدء أعمال إعادة تشغيل حقول الآبار وتعبئة مسارات أنابيب نقل المياه وفتح صمامات التحكم بالتدفق بالمسار الشرقي وسنوافيكم بعد استكمال البيانات الفنية لنقطة وصول المياه من قبل فرق المراقبة على امتداد المسار بتحديد الزمن المتوقع لوصول المياه”.