النعاس: من الصخيرات إلى بوزنيقة.. ولا يزال النضال مستمرا

جدد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عمر النعاس، تأكيده على أن الشعب هو صاحب السلطة التأسيسية الأصلية، وهو مصدر السلطات، وصاحب الكلمة الفاصلة والبصمة النهائية لتقرير مصيره دون وصاية عليه.

وقال النعاس في ورقة تحليلية بعنوان (من الصخيرات 2015 إلى بوزنيقة 2020) خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منها، :”للأسف؛ مؤتمرات ولقاءات عديدة، والنتيجة: ضياع سنوات عديدة من حقبة الاستقرار،(…ولا يزال الضياع مستمراً…)، لو وأكرّر؛ لو توافرت النوايا الحسنة لمصلحة ليبيا، ولو أن كل هذه الجهود والإمكانيات تم تسخيرها للاستفتاء على مشروع الدستور الذي أقرّته الهيئة التأسيسية يوم 29/ 7/ 2017 (منذ 3سنوات)، أو تم الاتفاق على تفعيله كدستور مؤقت لمدة خمس سنوات وتجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية والمحلية وفق أحكامه، لكان عندنا الآن مؤسسات دستورية حقيقية، ولربما من خلال تطبيق الدستور يظهر أي عوار دستوري وتبدأ الآلية الواردة في نص المادة (195) لإجراء أي تعديلات دستورية بالإضافة أو الحذف، وتستمر مرحلة بناء دولة الدستور والقانون والمؤسسات، دولة التداول السلمي على السلطة وضمان الحقوق والحريات لكل الليبيين والليبيات، (لن يستمر الضياع إلى الأبد..) لأن الشعب هو صاحب السلطة التأسيسية الأصلية، وهو مصدر السلطات، وصاحب الكلمة الفاصلة والبصمة النهائية لتقرير مصيره دون وصاية عليه”، بحسب تعبيره.