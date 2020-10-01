انخفاض كبير للدولار في السوق الموازية

سجل سعر صرف الدولار انخفاضًا كبيرًا بالسوق الموازية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس، ختام تداولات الأسبوع.

وهبط سعر العملة الأميركية بواقع 32 قرشا، مسجلا 6.24 دينار، مقابل 5.92 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعلى الوتيرة نفسها، سجل اليورو تراجعا بفارق 35 قرشا، مسجلا 7.05 دينار، مقابل 6.70 دينار أمس، فيما كان الهبوط الأكبر من نصيب الجنيه الاسترليني الذي فقد 52 قرشا، مسجلا 7.80 دينار، مقابل 7.32 دينار أمس.

لكن الليرة التركية ارتفعت بفارق خمسة قروش، مسجلة 0.80 دينار، مقابل 0.75 دينار أمس، كذلك ارتفع الدينار التونسي إلى 2.24 دينار ليبي مقابل 2.10 دينار ليبي.

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