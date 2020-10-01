ليبيا الان

مفاجأة من العيار الثقيل للمشاركين في «جنيف» .. «البعثة الأممية» تضع شرطاً لاستمرار «الحوار السياسي»

تم النشر منذُ 47 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كشف مصدر مقرب من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومركز الحوار الإنساني في اتصال هاتفي مع “الساعة 24” عن وضع شرط لاعضاء لجنة الحوار السياسي الذين سيعملون على اختيار المجلس الرئاسي الجديد والحكومة الجديدة.

وحسب ذات المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، أن البعثة اشترطت على المشاركين في الحوار السياسي في جنيف عدم ترشحهم لأي منصب في الحكومة المقبلة، وخيرتهم بين الانسحاب وترشيح أخرين أو الاستمرار في لجنة الحوار .

وأكد مصادر متطابقة أن عدد من المشاركين في لجنة الحوار السياسي كانوا يرغبون في ترشيح أسمائهم للمجلس الرئاسي الجديد والحكومة المزمع تسميتها، غير أن البعثة وضعتهم في موقف محرج وخيرتهم بين الانسحاب أو الاستمرار .

الوسوم

طرابلس ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • شرط مهم ويقطع الطريق علي طلاب السلطة …الآن سيعرف الشعب من الطامع في السلطة ومن الذي يحاور من اجل مصلحة الوطن والمواطن….

    رد