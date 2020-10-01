لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالبرلمان تتابع سير العمل بديوان المحاسبة

قامت لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب، بزيارة ميدانية لديوان المحاسبة بمدينة البيضاء للوقوف على سير العمل برئاسة النائب زايد هدية، وعضوية النواب حمد البنداق، فهمي عبدالرحمن، فرج الصفطي.

وعقدت اللجنة اجتماعاً مع رئيس ديوان المحاسبة عمر عبدربه صالح، ووكيل الديوان الطاهر منصور علي ومدراء الإدارات العامة التخصصية، اطلعت خلاله على التقرير المرئي لأعمال ديوان المحاسبة واستمعت لشروح وآراء مدراء الإدارات التخصصية عن سير العمل بالديوان وما يقوم به لتحقيق رقابة مالية فاعلة على المال العام والدور الذي اضطلع به في كشف المخالفات والجرائم التي تمس الأموال والإجراءات التي اتخذها في إحالتها لجهات التحقيق المختصة كما قامت اللجنة بتقديم بعض الملاحظات والتوصيات بالخصوص.