نائب وزير خارجية روسيا وسفير المغرب بموسكو يناقشان الوضع في ليبيا

قال الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط والدول الإفريقية، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، عقب لقاءه بسفير المملكة المغربية في موسكو لطفي بوشعرة، أن المغرب وروسيا عازمان على تكثيف وتعميق الحوار السياسي حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

واكد بلاغ مشترك روسي مغربي، أن الطرفين ناقشا خلال اللقاء بينهما القضايا الراهنة المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الثنائية متعددة الأوجه، بما في ذلك الاستعدادات للاجتماع الدوري القادم للجنة الروسية المغربية المشتركة الحكومية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني في موسكو.

كما تبادلا وجهات النظر حول الوضع في شمال إفريقيا ومنطقة الصحراء والساحل، ولا سيما ليبيا ومالي، مع التركيز على مهام التسوية السياسية الدبلوماسية في المنطقة.

للإشارة كان وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قد أجرى يوم 11 سبتمبر الجاري، مباحثات هاتفية مع وزير خارجية روسيا السيد سيرغي لافروف، وذلك إطار الشراكة الاستراتيجية المعمقة القائمة بين المغرب وروسيا، التي تم إبرامها خلال زيارة الملك محمد السادس إلى موسكو في مارس 2016.