صحة الوفاق تنعي طبيب توفي بسبب كورونا

أخبار ليبيا 24

نعت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الطبيب “رأفت يوسف عبدالعزيز عبدالعال”، أحد أطباء مستشفى طرابلس المركزي والذي توفي بسبب فيروس كورونا .

ووصفت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك الدكتور رأفت بـ”شهيد الواجب”، ويعد الطبيب أحد أبرز أطباء قسم الباطنة بمستشفى طرابلس المركزي .

وأصيب عدد كبير من الأطباء والأطقم الطبية بفيروس كورونا في ليبيا حيث سبق، وأن أعلن عن إصابة ثمانية من العاملين الصحيين في سبها كما شهدت الكفرة إصابات بين مديري المرافق الصحية بالمدينة إضافة إلى تسجيل إصابات بين الأطباء والممرضين في بنغازي .

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