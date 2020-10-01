سليمان البيوضي: «القبعات الزرقاء» قادمة في الطريق إلينا

حذر سليمان البيوضي، ناشط سياسي من مصراتة، من أن الخيانة والعمالة باتا وجهة نظر، مشيرا إلى أن الإعلان الموجه زور الحقائق لأن الخائفين سكتوا عن قول الحق.

وقال البيوضي، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “إن هناك خبرا سيبدو لكثيرين أنه طبيعي وربما هناك من سيدعمه بوصفه خبر مفرح أو ربما لاعتياده على أشياء تشبه (هذا الخبر)، وأعلم أن نشره أو قوله لن يغير شيء في واقعنا المؤلم. أتعرفون لماذا؟”.

وأضاف “الخيانة باتت وجهة نظر، والعمالة أيضا، والإعلام الموجه والتعبوي زور الحقائق وشوهها ولأن الخائفين سكتوا عن قول الحق في وجوه البغاة، وباتوا خانعين مغلوبين على أمرهم. لا أستثني نفسي منهم، ولأن نشره سيتحول لموجة من الاتهامات ومزيدا من التصدع والصراع وتفتيت المفتت”.

وتابع “للأسف ضُرِب المواطنون في ليبيا بعصا التفقير ونقص الخدمات وباتت حياتهم طوابير متصلة وديونا متراكمة ولا مخرج لهم من المأساة، في وقت تتراكم فيه ثروات اللصوص وزبانيتهم بشكل لم يسبق له مثيل، ودمروا كيان الدولة الهشة المثقلة بالوجع”.

وأشار إلى أن الخبر يتلخص في أنه يدور في الأروقة الدولية حديث عن تدخل عسكري محدود وبجنود على الأرض في ليبيا، قائلا: “حتى الآن لم تتشكل صيغة مقبولة بين القوى الكبرى عن طبيعة المهام ومحدوديتها ومناطق تثبيتها، نعم قبعات زرقاء قادمة في الطريق إذا ما اتفقت القوى الدولية”.