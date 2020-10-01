«سيالة»: اتصلت بـ«بوقادوم» للتنسيق معه في حل أزمتنا الليبية

أجرى وزير الخارجية بـ”حكومة الوفاق” محمد الطاهر سيالة اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، اليوم الخميس، بحسب بيان لـ”خارجية الوفاق”.

وفقاً للبيان: “تناول الجانبان مستجدات الوضع في ليبيا والتنسيق بين البلدين لإنجاح العملية السياسية لحل الأزمة الليبية. كما تطرق الجانبان للعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين” على حد قوله.

كان “بوقادوم” زار تونس قبل يومين، حيث أكّد أنه تم الاتفاق على مواصلة الجهود المشتركة للدفع بمسار الحل السياسي بعيدا عن التدخلات الأجنبية من خلال حوار شامل وبناء بين الليبيين أنفسهم حفاظا على أمن ليبيا ووحدتها وسيادتها.