عماري: وكيل «تعليم الوفاق» موقوف على ذمة قضية إهمال

قال وزير التعليم في حكومة الوفاق محمد عماري زايد إن وكيل الوزارة المهندس عادل جمعة، موقوف على ذمة قضية إهمال وتقصير.

وأضاف عماري أن جمعة سيعود إلى مزاولة عمله قريبا، «بعد انتهاء التحقيقات التي ستثبت براءته»، حسب بيان وزارة التعليم على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

يذكر أن مصدر بمكتب النائب العام صرح إلى «بوابة الوسط»، أمس الأربعاء، بأن جمعة ضبط «على خلفية شبهة فساد».

وأكد عماري احترام الوزارة للسلطات القضائية «رغم تأكدها من براءة وكيلها من شبهة أي فساد أو اختلاس»، مشيرا إلى أن الوزارة لديها ثقة في نزاهة وعدالة قضائنا الليبي، وستمتثل لما يحكم به في هذا الموضوع.

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