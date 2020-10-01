الشريف: مذكرات توقيف النيابة العامة.. علامات استفهام وتعجب

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

01 October, 2020

سلط المحلل السياسي د. محمد ابوراس الشريف، الضوء على مذكرات التوقيف التي أصدرها مكتب النائب العام خلال الآونة الأخيرة.

وقال الشريف، في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، :”هل هي صحوة ضمير أم هو أمر دبر بليل، النائب العام أو مكتب النائب العام يقوم بإصدار مذكرات توقيف واستجلاب واستحلاب وأومر بالقبض وبالسجن وتحقيقات موسعة لفتح ملفات فساد متعددة قديمة وجديدة لمسؤولين في حكومة السراج من الدرجة الأولى والثانية حدث هذا بعد اعلان السراج التنحي من منصبة كرئيس للمجلس الرئاسي في شهر اكتوبر، مما يضع علامات استفهام وتعجب أيضاً، وهنا وجب التنويه اننا في هذا المقام لا ندعوا الى وقف مثل هذا الجهد الذي نراه جيد وسلوك محمود وظاهرة صحية لجسم كان عاجزا بعد مرض طويل قد طاله وهو الآن قد دبت فيه الحياة ونحمد الله على ذلك، ولكن الاستغراب والاستعجاب هنا في التوقيت السياسي، وفى الزمن التفاوضي الذي جاءت فيه أو جيئت به، فهل تختلط هذه مع تلك، أم أن للمخرج رأي أخر لا نعلمه”، بحسب تعبيره.