الثني يطّلع على آخر الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر سرت الثاني خلال شهر أكتوبر الجاري

ليبيا – عقد رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الأربعاء اجتماعًا مع وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج.
الثني اطّلع -بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية- على آخر الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر سرت الثاني خلال شهر أكتوبر الجاري.
وبدوره، أكّد الحويج أنّ الوزارة تعمل على قدم وساق لضمان نجاح المؤتمر بالشكل المطلوب، خاصّة أنه حدث وطني وفي مدينة ليبية، ومحاولة جادة لوضع خارطة طريق لحل الأزمة الليبية.
وأحاط الحويج الثني بنتائج المؤتمر رفيع المستوى حول واقع حقوق الإنسان في ظل النزاعات والحروب “النموذج الليبي”، والدور الذي تقوم به الحكومة الليبية لتعزيز حقوق الإنسان في ليبيا وتحسين أوضاع المهاجرين وأماكن الإيواء وفق المعايير الدولية، ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وإمكانية إدماجها في المناهج الدراسية.
واطّلع رئيس الحكومة على نتائج اجتماع وزير الخارجية والتعاون الدولي مع نائب القنصل الفخري للسويد في بنغازي والذي ناقش معه إمكانية افتتاح مكتب يقدم الخدمات والتأشيرات “شنغن” الأوروبية للمواطنين؛ لتخفيف العبء عن المرضى والجرحى والطلاب ورجال الأعمال في مدينة بنغازي.
وأكّد الوزير أنه دعا من خلال السفير الفخري الشركات السويدية للعمل في إعادة إعمار بنغازي وبقية المدن الليبية، مشيرًا إلى أنه أكّد للسفير أنّ ليبيا تشهد استقرارًا سياسياً وأمنيًا وإداريًا في ظل وجود حكومة وجيش قادر على حمايتها.
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