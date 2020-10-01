«اقتصاد الوفاق»: عقد أول اجتماع للجنة حصر الشركات المتعثرة

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق عقد أول اجتماعات اللجنة المكلفة بحصر الشركات المتعثرة بمقر الوزارة لمناقشة سبل تنفيذ مهامها.

وقال رئيس اللجنة مصطفى قداره إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها، أمس الأربعاء، آلية عملها بما يضمن تنفيذ مهامها، وفق قرار تشكيلها، وذلك بتكليف فرق عمل يتولى حصر الشركات المتعثرة و تقييمها و الوقوف على وضعها المالي والقانوني وحصر العمالة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

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يذكر أن وزير الاقتصاد والصناعة المكلف فرج بومطاري أصدر قرار رقم 205 لعام 2020 بشأن تشكيل لجنة برئاسة الوزارة وعضوية اللجنة العليا للشركات المتعثرة ومستشار قانوني عن الشركات المتعثرة، تتولى حصر الشركات المتعثرة والعمالة بها، وتقديم مقترح لمعالجة أوضاعهم و إعادة تقييم الشركات التي يمكن الاستفادة منها أو التي ستحال للتصفية.





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