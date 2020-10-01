تونس تحذر من خطورة الخيارات العسكرية في ليبيا

حذر وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي من خطورة الخيارات العسكرية والتدخلات الأجنبية في ليبيا التي تعقد حل الأزمة وتعمق معاناة الشعب اللّيبي، وتهدّد استقرار المنطقة.

وأكد الجرندي، في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والسبعين، عبر تقنية الفيديو، «إلتزام تونس الثابت بمواصلة بذل قصارى جهدها لمساعدة الأشقّاء الليبيين على التوصّل إلى تسوية سياسية شاملة عن طريق حوار ليبي – ليبي جامع تحت رعاية الأمم المتّحدة» وفق ما افادت وزارة الخارجية التونسية في بيان الأربعاء.

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وجدد الدبلوماسي التونسي ترحيب بلاده باتفاق وقف إطلاق النار الأخير في ليبيا، مؤكّدا «خطورة الخيارات العسكرية والتدخلات الأجنبية، التي لا تزيد إلا في تعقيد الأزمة وتعميق معاناة الشعب اللّيبي، وتهدّد الأمن والاستقرار في ليبيا وكامل المنطقة»، حسب البيان.

يشار أن تونس والنيجر وجنوب إفريقيا بصفتهم أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي من البلدان التي اعترضت على مقترح أميركي لتولي الدبلوماسي البلغاري نیكولاي ملادینوف منصب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى لیبیا خلفا لغسان سلامة، مصرين أن تكون رئاسة البعثة من نصيب الأفارقة.

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