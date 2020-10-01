دي مايو: روما تساهم مع أوروبا في فتح عملية مصالحة وطنية بليبيا

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن بلاده تساهم مع شركاء الاتحاد الأوروبي في فتح عملية مصالحة وطنية في ليبيا، وذلك من أجل ضمان الأمن القومي الإيطالي وأمن المنطقة بأكملها، على حد قوله.

وقال دي مايو، في رسالة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في ختام المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو: “إن إيطاليا أثبتت بالأفعال أنها دولة صلبة وقوية، ولديها حكومة قادرة على تجاوز الأوقات الصعبة”.

وأضاف “دورنا اليوم في السيناريو الأوروبي والدولي معترف به من قبل الجميع، فكلما تعززت العلاقات مع واشنطن كلما نمت إيطاليا أكثر”، وفقاً لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأشار إلى أن بلاده تؤمن بقوة بالقيم المشتركة للديمقراطيات الغربية، مضيفاً “روما منفتحة على فرص التطور والنمو لإنعاش الاقتصاد الداخلي وإعطاء الأوكسجين للشركات الإيطالية خاصة بعد الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا”.