نائب رئيس «النواب المنشقين» يستقبل منتحل صفة «عميد بنغازي» في طرابلس

استقبل النائب المنشق منتحل صفة النائب الأول لرئيس مجلس النواب “عامر عمران نصر” منتحل صفة عميد بلدية بنغازي “طارق عوض العرفي” الهارب من بنغازي والموالي لـ«شورى بنغازي»، ومنتحل صفة عضو المجلس البلدي “عبدالسلام محمد البسيوني”؛ اليوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020 م ، في مقر ديوان مجلس النواب الموازي في العاصمة طرابلس.

وفقاً لبيان مجلس نواب المنشقين، تناول هذا اللقاء إبانة للمرحلة السابقة منذ اندلاع الأزمة عام 2014 م؛ وحتي تاريخه ، كما تناول موجزاً مختصراً عن أوضاع المهجرين من بنغازي، وفق قوله.

أضاف: “في نهاية اللقاء خلص المجتمعون إلي بذل المساعي من قبل مجلس النواب لتمثيل المهجرين في الحوارات السياسية ،وإيصال صوتهم ورؤيتهم، وإعداد برنامج للتواصل المستمر بين مجلس النواب ومكونات المهجرين ، وممثلهم القانوني المتمثل في بلدية بنغازي” وفق قوله.

و”العرفي” الهارب من بنغازي كان معروفاً بولائه لمجلس شورى بنغازي المدرج على قوائم الإرهاب المعدة من جانب مجلس النواب. وتقلد منصب عميد بلدية بنغازي عام 2014 إبان سيطرة الدروع وأنصار الشريعة المدرجة على قوائم الإرهاب على المدينة، ومن المفارقات أن اختياره لهذا المنصب جرى بعد اغتيال المناضلة الحقوقية سلوى بوقعيقيص بأيام.