السراج وتبون يبحثان التعاون في مجال الكهرباء

أجرى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اتصالا هاتفيا بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تناول فيه مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية.

وتطرقت نقاشات السراج وتبون إلى الجهود الدولية لتحقيق السلام ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي وضرورة أن يفضي الحوار بين الليبيين إلى انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت ممكن.

وأبدى الجانبان خلال المحادثات رغبتهما في تعزيز التعاون المشترك لاسيما في مجال الكهرباء.

وفي سياق متصل، شدد وزير الخارجية الجزائرية، صبري بوقادوم، على مدى توافق موقف بلاده مع الموقف التونسي إزاء حشد كل الجهود الممكنة لتطبيق حلّ سياسي ينهي التوترات في ليبيا، دون الحاجة إلى أي شكل من أشكال التدخلات الخارجية.

وجاء موقف بوقادوم، خلال زيارته الثالثة التي قام بها إلى تونس، حيث التقى الرئيس قيس سعيّد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي.

وأوضحت الرئاسة التونسية، في بيان، أن “بوقادوم” أشار إلى تطابق الرؤى بخصوص ضرورة الاستمرار في بذل الجهود المشتركة لتعزيز مسار الحلّ السياسي في ليبيا بعيدا عن التدخلات الأجنبية.

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