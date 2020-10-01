الأعلى للقبائل والمدن: سنقاطع أي اجتماع لا يرتب له بشكل ديمقراطي وشفاف

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

01 October, 2020

أعلن المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، مقاطعته لأي اجتماع لا يتم الترتيب له بشكل “ديمقراطي وشفاف”.

وقال المجلس في بيان أصدره بشأن ترتيبات حوار جنيف وخص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، إنه وإذ يتابع عن كثب ما يجري على الساحة الليبية، انطلاقا من ان كل أطراف الصراع هم أبناء قبائل ومدن ليبية فأنه يؤكد ويكرر على رغبته في المساهمة الإيجابية في أي جهد ينقذ الليبيين من المأزق الذي أدخلهم إليه أعدائهم سوى من بني جلدتهم أو من الخارج”، بحسب تعبيره.

وأكد المجلس في بيانه، على دعمه للاتفاق الليبي الليبي الذي تم بين قيادة القوات المسلحة العربية الليبية وأحمد معيتيق، لكونه تم بين أطراف ليبية دون استقواء بأجنبي أو تدخل منه، ولكونه ساهم في رفع المعاناة على الليبيين، متمنيا أن يفضي إلى مصالحة شاملة، وإيجاد حل سياسي ينهي المراحل الانتقالية ويوصل الليبيين إلى المرحلة الدائمة لبناء دولتهم العادلة والمتساوون فيها لتستأنف دورها في الحفظ على الامن والسلم الدوليين، قائلا، :”إن ما يلوح في الافق من ترتيبات لعقد منتدى بنفس آليات الدعوة لحوار الصخيرات، سيكون بمثابة تكرار لأخطاء الصخيرات التي كلفت الليبيين خمس سنوات من المعاناة وفقدان الأمن وتردي الخدمات ونهب المقدرات وفقدان السيادة، مما سيجر ليبيا إلى دولة فاشلة. ويزيد من المخاطر المحدقة بها، وستكون مرحلة أسوء من مرحلة الصخيرات، حيث ستقود المحاصصة الجهوية إلى صراعات داخل الاقاليم ذاتها مما ستنج عنه حروب أهلية في كل منطقة مما سيعرض البلاد للتفتيت، ويحول ليبيا إلى دولة فاشلة تشكل خطر على مواطنيها وجوارها واقليمها والعالم”، بحسب نص البيان.

وأكد المجلس، أنه سيقاطع أي اجتماع لا يرتب له بشكل ديمقراطي وشفاف، ولن يعترف بنتائجه.