الترجمان: هناك دول تمنع الحسم في ليبيا أمنيًا وعسكريًا لمنع بناء الدولة

ليبيا – رأى رئيس مجموعة العمل الوطني خالد الترجمان أنّ هناك دولًا بلا شك تقدّم أسلحة وتدعم الميليشيات والمتطرفين في ليبيا، مؤكّدًا أنّ هناك تقاعسًا من خلال الدول وعمل البعثة الأممية من خلال إرادة هذه الدول التي تتحكّم في المنظومة الدولية.

الترجمان وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” أمس الأربعاء أضاف: “تهريب العصابات السلاحَ من ليبيا إلى مالي وغيرها لم يكن هدايا إلى مالي، لكن جاء في إطار ما يسمى بتجارة الحروب، وهم تجار مجرمون من ليبيا”.

وتساءل: من كان يدرب الجماعات الإرهابية في ليبيا؟ من كان يقدم إليهم الدعم اللوجستي؟ معربًا عن استغرابه من الرقم المعلن بشأن تهريب 60 مليون قطعة سلاح من ليبيا.

وأكّد رئيس مجموعة العمل الوطني أنّ من وجدوا في المشهد الليبي أوجدتهم إرداة دولية، وهي التي تحرص على أن تظلَّ ليبيا في هذا الإطار، مشيرًا إلى أنّها تحرص على ألّا يتم الحسم في ليبيا أمنيًا وعسكريًا لمنع بناء الدولة المدنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية