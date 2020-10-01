مدير «سبها الطبي»: المركز سيتوقف عن العمل بسبب نقص الوقود

حذر مدير مركز سبها الطبي عبدالرحمن عريش من أن المركز سيتوقف عن العمل نتجية نقص وقود «الديزل» اللازم لتشغيل مولد الكهرباء.

وأوضح عربش، في حديثه خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن جميع حالات الإصابة يفيروس كورونا المستجد في مركز سبها حاليا بعد غلق مركز العزل في البلدية.

وفي 24 سبتمبر الماضي، أعلن المجلس البلدي سبها توقفه عن إمداد المراكز الصحية بوقود الديزل بعد نفاد المخزون، وكان من المنتظر أن يوفر المجلس كميات خلال الأيام الماضية.

وأشار المجلس، في بيان سابق، إلى تواصله مع الشركة العامة للكهرباء فرع سبها من أجل وضع آلية تضمن استمرار تغذية مركز العزل بالكهرباء، وإخراجه من طرح الأحمال.

يذكر أن المختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، فرع سبها، توقفا الشهر الماضي عن إجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن الفيروس بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وعدم توافر وقود «ديزل» الكافي من أجل تشغيل المولد الكهربائي الخاص بالفرع، ما أدى إلى تأخر ظهور النتائج.

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