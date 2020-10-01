نشاط جوي للقوات الأميركية قرب ليبيا.. إشارات لتركيا؟

رصد موقع “إيتاميل رادار” طائرة من طراز بوينغ RC-135W تابعة للقوات الجوية الأمريكية (Reg. 64-14849) وهي تغادر خليج سودا في مهمة مراقبة قبالة غرب ليبيا “تحلق في المجال الجوي الدولي” على امتداد من مصراتة إلى زوارة “بما في ذلك طرابلس”.

ودعت البعثة الأميركية للتنسيق مع طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز بوينغ KC-135R (رقم 63-8878 – رمز النداء QID592)، بشأن التزود بالوقود قبالة طرابلس.

وأشار “إيتاميل رادار” إلى أن طبيعة هذه المهمات غير معروفة، مُبيناً أنها قد تكون رد فعل ملموس على التصريحات الأمريكية التي أعيد بها التأكيد على التزام الولايات المتحدة في المنطقة لوقف النشاط التركي.

وفي الأثناء، انطلقت طائرة تابعة للقوات الجوية الإيطالية من طراز Beech B350ER (MM62300) من Pantelleria AB وقامت أيضًا بمهمة مراقبة في المنطقة صباح اليوم الخميس، ولكن هذا النوع من المهام لا ينبغي ربطه بالمهمة الأمريكية حيث يتم تنفيذها بشكل شبه يومي، بحسب الموقع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية