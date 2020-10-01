“أردوغان”: اتفاقياتنا مع “السراج” لإثبات الوجود التركي

زعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده لديها “حقوق كثيرة” في المتوسط، ولا يستطيع أحدٌ أن يحرمها من حقوقها في مصادر الطاقة، مهددا مرة اخرى الدول المطلة على شرق المتوسط.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الأولى للبرلمان التركي وافتتاح السنة التشريعية الرابعة، اليوم الخميس.

وادعى “أردوغان” أن بلاده لا تريد التصعيد في شرق المتوسط، قبل أن يعاود بأن حكومته ستعمل على حماية حقوقها، مشيرا إلى الاتفاقيات التي وقعتها بلاده مع حكومة الوفاق الليبية، معتبرًا إياها «اتفاقية لإثبات الوجود التركي»، بحسب كلامه.

وكانت حكومة الوفاق الليبية قد وقعت في نوفمبر الماضي مع تركيا اتفاقيتين، إحداهما حول التعاون الأمني، وأخرى في المجال البحري، خلال لقاء جمع رئيس الحكومة الليبية فايز السراج، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول.

ومن جانب أخر كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قد زعم أن بلاده تهدف لإيجاد حل دبلوماسي عن طريق المفاوضات لأزمة شرق المتوسط، مؤكدًا أهمية أن تكون المفاوضات مع اليونان مباشرة من دون تدخل فرنسي.

ونقلت وكالة «الأناضول» الرسمية عنه تأكيده: «نرغب في مشاركة الدول المعنية في المؤتمر الإقليمي المزمع عقده بشأن شرق المتوسط».

من جهة أخرى، تصاعد التوتر بين تركيا واليونان في نهاية أغسطس عندما أجرى كلّ منهما مناورات عسكرية، ومن المقرر طرح الملفّ الحساس على طاولة مباحثات رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون في بروكسل في قمة تعقد يومي الخميس والجمعة.