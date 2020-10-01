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إدارة مطار سبها تطالب بالتحقيق في “اقتحام مُسلّح” للمهبط

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب مدير مطار سبها الدولي محمد اوحيده بضرورة فتح تحقيق في دخول مجموعة عسكرية بسيارات مدججة بالأسلحة المتوسطة إلى مدرج المطار بالقوة بعد إقدامها على كسر بوابة المطار ومنعها لطائرة الخطوط الجوية الأفريقية من الهبوط بمطار سبها في رحلة اعتيادية مجدولة.
وقال اوحيده لـ218 إن ركاب رحلة الخطوط الإفريقية القاصدة مطار معيتيقة الدولي عادوا بخيبة أمل بعد أن منعت سيارات مسلحة تابعة للجيش الوطني الطائرة من الهبوط، بحسب قوله.
وأثارت الواقعة حفيظة المسافرين وكدرت صفوهم خصوصا أن بينهم عددا من الحالات المرضية القاصدة طرابلس للحصول على العلاج بسبب انهيار الخدمات الصحية في الجنوب ما دفع إدارة المطار للمطالبة بفتح تحقيق في ملابسات الواقعة.
ومن جانبهم، طالب العاملين في المطار بتحييد الصراعات السياسية عن الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكدين أن وظيفتهم الأساسية تيسيير حركة المواطنين بصرف النظر عن ولاءاتهم وانتماءاتهم السياسي

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • منع طشرة مدنية ليبية من الهبوط في سبها عمل غير قانوني وغير اخلاقي ولامبررات يمكن ان تقبل لذلك. حتى الذي قال انهم يخافون دواعش ان ياتوا في الطائرات كان عليهم تقوية امن المطار والتاكد من هوية المسافرين وهذا يتم في كل مطارات العالم لكن باحترام.
    ماذا لو كانت الطائرة مضطرة ان تهبط اضطراريا او بها مرضى يحتاجون الى مستشفى مثلا.
    يجب محاسبة من منع الطائرة من الهبوط مهما ظن انه عالي الشان.
    وكان ظننا ان امر القوة التي منعت الهبوط سيتاسف ويعلن انه خطا غير مقصود او شك في انها طائرة حربية مثلا لكنه زاد الامرسوءا عندما اعلن ان على الطائرة المتجهة الى سبها ان تنزل في بنينا. اليست سبها عاصمة ولاية فزان ان تحدثنا عن الولايات. اليست سبها عاصمة الجنوب ان تحدثنا عن شمال وجنوب. اليست سبها عاصمة ذوي الاصل الافريقي اذا تحدثنا بلغة عنصرية.
    يجب محاسبة ومعاقبة من فعل ذلك.

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