إدارة مطار سبها تطالب بالتحقيق في “اقتحام مُسلّح” للمهبط

طالب مدير مطار سبها الدولي محمد اوحيده بضرورة فتح تحقيق في دخول مجموعة عسكرية بسيارات مدججة بالأسلحة المتوسطة إلى مدرج المطار بالقوة بعد إقدامها على كسر بوابة المطار ومنعها لطائرة الخطوط الجوية الأفريقية من الهبوط بمطار سبها في رحلة اعتيادية مجدولة.

وقال اوحيده لـ218 إن ركاب رحلة الخطوط الإفريقية القاصدة مطار معيتيقة الدولي عادوا بخيبة أمل بعد أن منعت سيارات مسلحة تابعة للجيش الوطني الطائرة من الهبوط، بحسب قوله.

وأثارت الواقعة حفيظة المسافرين وكدرت صفوهم خصوصا أن بينهم عددا من الحالات المرضية القاصدة طرابلس للحصول على العلاج بسبب انهيار الخدمات الصحية في الجنوب ما دفع إدارة المطار للمطالبة بفتح تحقيق في ملابسات الواقعة.

ومن جانبهم، طالب العاملين في المطار بتحييد الصراعات السياسية عن الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكدين أن وظيفتهم الأساسية تيسيير حركة المواطنين بصرف النظر عن ولاءاتهم وانتماءاتهم السياسي

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