ليبيا الان

أوروبا.. خطة مُحتملة للتدخل “عسكرياً” في ليبيا

تم النشر منذُ 28 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير 218

يخطو الاتحاد الأوروبي خطوة جديدة تجاه الملف الليبي تتمثل في نشر مراقبين عسكريين أوروبيين في ليبيا إذا استمر وقف إطلاق النار، وهي مهمة يحتمل أن تكون شديدة الخطورة تعكس حملة من قبل مسؤول السياسة الخارجية جوزيب بوريل للكتلة للعب دور أكثر نشاطا خارج حدودها.

وأفادت مصادر صحفية مطلعة من بروكسيل بأن الاتحاد الأوروبي أجل البحث في نشر القوة، فيما تقضي الخطة بنشر ما بين 5 إلى 10 آلاف جندي على الأراضي الليبية.

كما أشارت إلى أن أصل الخطة يتضمن 3 خيارات للتدخل في ليبيا الغارقة منذ سنوات في الفوضى.
وذكرت مجلة “بوليتيكو” أن خدمة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي أعدت مسودة مكونة من 10 صفحات تتضمن مجموعة من الخيارات لتعزيز وقف إطلاق النار في الدولة المضطربة الواقعة في شمال إفريقيا، من تقديم المشورة إلى نشر قوات برية وجوية، قد تصل إلى لواءين يتألفان من 5000 إلى 10000 عنصر.

لكن الوثيقة لفتت إلى أن هذا الخيار مستبعد في هذه المرحلة مشيرة إلى المخاطر السياسية والمادية، كما نبهت تلك المسودة إلى أن مستوى التهديد للاتحاد في ليبيا مرتفع للغاية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك