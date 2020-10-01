أوروبا.. خطة مُحتملة للتدخل “عسكرياً” في ليبيا

تقرير 218

يخطو الاتحاد الأوروبي خطوة جديدة تجاه الملف الليبي تتمثل في نشر مراقبين عسكريين أوروبيين في ليبيا إذا استمر وقف إطلاق النار، وهي مهمة يحتمل أن تكون شديدة الخطورة تعكس حملة من قبل مسؤول السياسة الخارجية جوزيب بوريل للكتلة للعب دور أكثر نشاطا خارج حدودها.

وأفادت مصادر صحفية مطلعة من بروكسيل بأن الاتحاد الأوروبي أجل البحث في نشر القوة، فيما تقضي الخطة بنشر ما بين 5 إلى 10 آلاف جندي على الأراضي الليبية.

كما أشارت إلى أن أصل الخطة يتضمن 3 خيارات للتدخل في ليبيا الغارقة منذ سنوات في الفوضى.

وذكرت مجلة “بوليتيكو” أن خدمة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي أعدت مسودة مكونة من 10 صفحات تتضمن مجموعة من الخيارات لتعزيز وقف إطلاق النار في الدولة المضطربة الواقعة في شمال إفريقيا، من تقديم المشورة إلى نشر قوات برية وجوية، قد تصل إلى لواءين يتألفان من 5000 إلى 10000 عنصر.

لكن الوثيقة لفتت إلى أن هذا الخيار مستبعد في هذه المرحلة مشيرة إلى المخاطر السياسية والمادية، كما نبهت تلك المسودة إلى أن مستوى التهديد للاتحاد في ليبيا مرتفع للغاية.

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