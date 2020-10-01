وفاتان و18 إصابة بفيروس كورونا في مصراتة

سجلت مراكز العزل في بلدية مصراتة حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب إيجاز اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا بمصراتة، التي أكدت أن الإصابات يوم أمس بلغت 18 حالة داخل البلدية، رافعة إجمالي عدد المصابين بمراكز العزل إلى 30 حالة، منها 14 حالة تتلقى الرعاية في غرف العناية الفائقة.
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قناة ليبيا
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