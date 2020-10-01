شركة الكهرباء: تواصل أعمال الصيانة جنوب طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الخميس إجراء أعمال صيانة للمحطات الكهربائية جنوب العاصمة طرابلس.

وأكدت الشركة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الفرق الفنية التابعة للشركة قامت بصيانة مكونات الشبكة الكهربائية بجنوب طرابلس، حيث قامت بإجراء أعمال الصيانة داخل محطة جامع طيبة جهد 11 ك.ف بمنطقة عين زارة شملت مد كوابل ضغط عالي، وكذلك تركيب سنجل وخلية ضغط منخفض، كما يجري العمل على تركيب محول.

وأشارت الشركة إلى أن فرق الصيانة قامت بتركيب خلية داخل محطة البغدادي جهد 11ك.ف بمنطقة عين زارة ويجري العمل على تركيب المحول.

وأضافت الشركة أن فرق الصيانة التابعة لدائرة توزيع عين زارة تواصل صيانة مكونات الشبكة التي تعرضت لأضرار جسيمة رغم قلة الإمكانيات ونقص المواد.