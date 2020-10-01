مجلة أمريكية: الاتحاد الأوروبي يعد خطة لوقف إطلاق النار في ليبيا من 10 نقاط

نشرت مجلة “وليتيكو” الأمريكية، اليوم الخميس، تقريرا تضمن تفاصيل متعلقة بخطة وضعها الاتحاد الأوروبي من أجل وقف إطلاق النيرا في الأراضي الليبية.

وقالت المجلة، إنه يجرى الآن العمل على إعداد خدمة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي، مسودة مكوّنة من 10 صفحات تتضمن مجموعة من الخيارات لتعزيز وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأضافت المجلة، أن المسودة تشمل تقديم المشورة ونشر قوات برية وجوية قد تصل إلى لواءين يتألفان من ما بين 5 آلاف و10 آلاف عنصر، مؤكدة أن هذا الخيار مستبعد في هذه المرحلة، نظرا للمخاطر السياسية والمادية لمثل تلك العملية.

كما كشفت المجلة، عن أن بنود المسودة نبهت إلى أن مستوى التهديد الذي يحيط بالاتحاد في ليبيا مرتفع للغاية.