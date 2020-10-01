وزير العمل يطلع على نتائج عمل لجنة تدريب الشباب

عقد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين اليوم الخميس اجتماعًا مع اللجنة المختصّة بوضع البرنامج التدريبي لتنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم “567” بشأن تشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العمل أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على نتائج عمل اللجنة التي قدّمت تقرير أعمالها متضمنًا التوصيات، والمدد الزمنية للتنفيذ.

وتلخصت أعمال اللجنة في دراسة وضع الخطط والبرامج التدريبية حسب التخصصات، وتصنيف المهن التي تناسب المؤهلين وغير المؤهلين، وموائمة ورضع التخصصات حسب احتياجات سوق العمل، ودراسة القدرة الاستيعابية للمراكز والمعاهد التابعة لوزارة العمل والتأهيل، وكذلك دراسة القدرة الاستيعابية للمراكز والمعاهد التابعة للقطاع العام ودراسة القدرة الاستيعابية للشركات والمراكز التدريبية للقطاع الخاص، وكذلك التقديرات المالية لتنفيذ الخطة التدريبية ودراسة آليات تنفيذ الخطة التدريبية وطرق متابعتها وتقييمها ودراسة إقامة برامج تدريبية للفئات ذوي الإعاقة والأسر محدودة الدخل.

وحضر الاجتماع أعضاء لجنة التدريب مدير إدارة التدريب والتكوين المهني رمزي كشاد ومدير إدارة التدريب الوظيفي جمعة المبروك ومدير إدارة جودة التدريب عادل عبود ومدير مكتب دعم وتمكين ذوي الإعاقة حنان الكادوشي ومدير المركز الليبي الكوري عزت اليعقوبي ومدير مركز رفع الكفاءة المهنية بالزاوية عبدالحكيم غنية ومدير معهد الثقافة العمالية كمال الهمالي مدير المعهد الوطني للإدارة فرحات حماد ومدير إدارة التخطيط بالمعهد الوطني للإدارة ابراهيم الصمدي ومشاركة مستشار الوزارة حسن الكاسح ومدير مكتب الإعلام والتواصل ربيعة عمار والعضو القانوني بمكتب الوزير سلمي العاشوري.