النائب ثابت: الحكومة توافق على توريد مصنع لتعبئة الأكسجين لمستشفى الثورة

كشف عضو مجلس النواب عن مدينة البيضاء، عبد المطلب ثابت، عن موافقة رئيس الحكومة الليبية على توريد وتركيب مصنع لتعبئة الأكسجين بمستشفى الثورة ببلدية البيضاء.

وقال ثابت إن هذا المصنع الذي سيتم تركيبه في الفترة القريبة القادمة سيكون بسعة إنتاجية تقدر بـ350 أسطوانة يوميا، لافتا إلى أن دورات تدريبية ستقام للعناصر الطبية بالمستشفى لتدريبهم على تشغيل هذا المصنع، مشيدا بدور الحكومة في توفير الخدمات في المناطق التابعة لها، رغم شح الموارد لديها، ولكنها تحاول قدر المستطاع وضع الحلول لكافة المشاكل.

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