بومريز يوافق على تأسيس مشروع التعليم الإلكتروني

أصدر وزير التعليم فوزي بومريز قرارا بالموافقة على تأسيس مشروع التعليم الإلكتروني، وجاء في نص القرار أن تكون للمشروع رؤية في تحقيق الريادة والتميز على المستويين المحلي والإقليمي في تقديم خدمات التعليم الإلكترونية.

وأن تكون رسالته في خلق بيئة تعليمية جذابة وممتعة للطلاب، تتناسب مع مهارات العصر، وبناء منظومة تعليمية إلكتروينة فعالة، عبر استخدام أحدث تقنيات التعلم عن بعد.

وتقوم إدارة تقنية المعلومات والتوثيق بترسيخ استخدام التقنيات الحديثة في مجال التعليم بجميع إدارات الوزارة والهيئات التعليمية والمدارس.

هذا ويهدف المشروع حسب القرار إلى توفير فرص التعلم لمن حرم منها لظروف اجتماعية أو وظيفية أو جغرافية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في التطبيقات المرئية والمسموعة في التعليم.

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