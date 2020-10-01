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بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

01 October, 2020

أعلن مدير عام مستشفى بن سينا التعليمى بسرت رئيس اللجنة الطبية الأستشارية لمكافحة فيروس كورونا الدكتور على الزرقاء تزايد اعداد الحالات المرضية المصابة بفيروس كورونا كوفيد 19 بسرت

وقال رئيس اللجنة ،اليوم ان عدد الحالات وصل حاليا حسب نتائج معمل PCR الى مائة حالة مصابة بالوباء منها عدد ست حالات مرضية موجودة حاليا بقسم العزل بسرت لمتابعتها صحيا وطبيا

وأوضح الدكتور على الزرقاء ،أن عدد الحالات التى لديهم أعراض واخدت منهم تحاليل سريع للكشف عن الوباء أكثر من 4000 حالة وأن عدد الحالات المرضية بسرت التى اتخدت منها عينات مسحية PCR اكثر من 400 حالة.

مشيرا الى ان عدد حالات الوفاة بسبب وباء كورونا حتى الان بسرت 15 حالة وفاة وان أكثر من نسبة 70 بالمائة حالات الشفاء

وكشف رئيس اللجنة الطبية الاستشارية بسرت أن كافة اللجان واقسام الحميات والعزل والامداد الطبى والرصد بسرت يعانون نقص الامكانيات الطبية والمستلزمات الطبية للوقاية من جائحة كورونا كا الكمامات والقفازات وغيرها

وطالب الحكومة ووزارة الصحة وجهاز الامداظ الطبى بتوفير الدعم لمستشفى بن سينا واللجنة الرئيسية لمكافحة كورونا بسرت وتوفي الامكانيات والمعدات و والاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كوفيد 19