أعلن  مدير عام مستشفى بن سينا التعليمى بسرت رئيس اللجنة الطبية الأستشارية لمكافحة  فيروس كورونا  الدكتور  على الزرقاء  تزايد  اعداد  الحالات المرضية المصابة  بفيروس  كورونا كوفيد 19  بسرت
وقال  رئيس اللجنة  ،اليوم  ان   عدد  الحالات وصل  حاليا  حسب نتائج  معمل  PCR  الى مائة  حالة  مصابة بالوباء  منها  عدد ست حالات مرضية موجودة   حاليا بقسم  العزل  بسرت لمتابعتها صحيا وطبيا    
وأوضح الدكتور على  الزرقاء   ،أن عدد الحالات التى لديهم    أعراض  واخدت  منهم تحاليل  سريع للكشف   عن الوباء    أكثر  من 4000   حالة  وأن   عدد الحالات المرضية  بسرت التى  اتخدت منها   عينات مسحية  PCR   اكثر  من 400  حالة.
مشيرا  الى  ان عدد حالات الوفاة  بسبب وباء  كورونا  حتى  الان بسرت   15 حالة وفاة    وان  أكثر   من  نسبة  70 بالمائة    حالات الشفاء  
وكشف   رئيس اللجنة الطبية الاستشارية    بسرت  أن كافة اللجان  واقسام الحميات والعزل  والامداد الطبى والرصد    بسرت  يعانون نقص الامكانيات الطبية  والمستلزمات الطبية   للوقاية  من جائحة كورونا  كا الكمامات   والقفازات وغيرها  
وطالب  الحكومة   ووزارة  الصحة  وجهاز الامداظ الطبى     بتوفير الدعم لمستشفى  بن سينا  واللجنة الرئيسية  لمكافحة  كورونا بسرت وتوفي   الامكانيات والمعدات و والاجراءات   الاحترازية  للوقاية   من فيروس  كوفيد 19  