بومريز يعقد اجتماعا موسعا في سرت للوقوف على احتياجات قطاع التعليم

عقد وزير التعليم، فوزي بومريز، أمس، اجتماعا موسعا في قاعة الاجتماعات بالمجلس البلدي سرت، تم خلاله عرض من قبل المجلس للمعوقات التي تواجه العملية التعليمية بالبلدية.

وزير التعليم نقل خلال الاجتماع تحيات رئيس الوزراء لكل أهالي بلدية سرت، ومدى اهتمامه بكافة المعوقات التي تواجه البلدية، كما أكد أنه سيتولى مع رئيس الوزراء الاهتمام وإيجاد الحلول للمعوقات التي تواجه قطاع التعليم في سرت.

وأشار بومريز إلى أن الوزارة وضعت خطة لتنفيذ مشاريع صيانة للمؤسسات التعليمية بسرت وعددها إحدى وأربعون مدرسة، وكذلك توريد مستلزمات ووسائل تعليمية قبل بداية العام الدراسي المقبل.

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