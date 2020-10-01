«شكشك» يقرر إيقاف رئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي العام

قرر خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة المقرب من جماعة الإخوان المسلمين، إيقاف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بصندوق التأمين الصحي العام احتياطيا عن العمل.

وشمل القرار، إيقاف طلال محمد عجاج رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للصندوق، ومحمد إبراهيم دقاني عضو مجلس الإدارة، وعبدالوهاب البهلول عريبي عضو مجلس الإدارة، وعبدالمجيد محمد عقيلة عضو مجلس الإدارة، وأحمد يوسف عون عضو مجلس الإدارة.

وقالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، اليوم الخميس، إن رئيس ديوان المحاسبة، عقد اجتماعا على مدار يومين متتاليين ضم وكيل الديوان علاء المسلاتي، ومدير الإدارة العامة، لتقييم أداء القطاع العام لصندوق التأمين الصحي، وعدد من أعضاء الإدارة.

وتم خلال الاجتماع، تقديم تقرير الإدارة بشأن الرقابة على الإطار المؤسسي لصندوق التأمين الصحي العام، وقد كانت أهم مخرجات التقييم ما يأتي:

– تقديم بيانات مغلوطة ومضللة للقيد بالسجل التجاري ترقى إلى تشويه قواعد البيانات الوطنية، والتي جعلت من الصندوق ينحرف عن الهدف الأساسي الذي أنشئ من أجله.

– الإهمال والتقصير وسوء الأداء مما أفضى لترتيب المسؤولية الطبية وما يصاحبها من ترتيب الأعباء المالية الإضافية، لارتفاع مطالبات الخدمة العلاجية، في ظل عدم وجود أي إمكانيات لإدارة النفقات الطبية بالصندوق، وهو ما انعكس على تفاقم الحالة الصحية للمرضى والجرحى.

وبحسب القرار الصادر عن ديوان المحاسبة، فإنه بناء على التقرير المقدم من قبل الإدارة العامة لتقييم أداء القطاع العام، أصدر رئيس الديوان قرار رقم 489، بشأن إيقاف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بصندوق التأمين الصحي العام احتياطيا عن العمل، بسبب قيامهم بالتحايل والتدليس على الجهات الرسمية لأغراض مشبوهة وتسببهم في إلحاق الضرر بالمال العام وإيقاع الضرر بالغير.