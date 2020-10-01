تفاصيل خطة تشغيل الباحثين عن العمل

التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين اليوم الخميس، بنائب رئيس مجلس إدارة صندوق التسهيلات المالية عادل الكراش، ومستشار الوزارة حسن الكاسح، للاطلاع على نتائج عمل اللجنة المكلفة لوضع خطة تشغيل الباحثين عن العمل.

وشملت العديد من البرامج منها تدريب 60 ألف شخص من الباحثين عن العمل غير المؤهلين بمهن ترتبط بأعمال مستدامة وفق البرنامج التنفيذي العام لتمويل المشروعات الاقتصادية 2020.

كما شملت الخطة برامج نظام عقود التوظيف بالمشاركة مع القطاع الخاص والتي حدد من قبل البرنامج التنفيذي للمجلس الرئاسي بنحو 5 آلاف شخص بقيمة 36 مليون دينار على أن يكون التنفيذ بالتنسيق بين صندوق التسهيلات المالية وإدارة التشغيل والاستخدام والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة.

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