«الثني» يوجه بحل كافة المشاكل التي تواجه مربيّ المواشي

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس، في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء، احتياجات مربيّ المواشي، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الاقتصاد الدكتور منير عصر، بحضور ممثلين عن الفئة.

واستمع “الثني” خلال الاجتماع، إلى كافة المشاكل والاحتياجات التي تواجه مربيّ المواشي، وعلى رأسها مشكلة عدم السيطرة على أسعار الأعلاف وانعكاسها على أسعار اللحوم.

وفي هذا الصدد، أصدر رئيس مجلس الوزراء، تعليماته لوزير الاقتصاد بالتعجيل في تشكيل لجان لوضع تسعيرة الأعلاف (الشعير) المورد من قبل الشركات الخاصة، وتعميمها على كافة المنافذ التابعة للحكومة الليبية.

كما أصدر “الثني” تعليماته لوزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بعقد اجتماع عاجل مع هؤلاء المكلفين من قبل شريحة مربيّ المواشي، لوضع آلية جديدة وواضحة عن الدعم المالي المطلوب لتوفير الأعلاف وتحديد حصة الوحدة الغنمية من الأعلاف.

وطلب رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، ضرورة مخاطبة مصرف ليبيا المركزي لتخصيص دعم مالي لسد احتياجات مربيّ المواشي، من الأعلاف بقيمة 15 مليون دينار ليبي.

ووفقا لكتاب رئيس مجلس الوزراء، فإنه تم جدد مطالبته بتخصيص المبلغ إلحاقا لكتابه المؤرخ في 08 أبريل 2020 ميلادي، المحال بموجبه كتاب وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بشأن تخصيص دعم مالي لسد احتياجات مربيّ المواشي من الأعلاف، ومتعلقاتها.

وأكد الكتاب، أن الثروة الحيوانية من ركائز الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن الطلب جاء نظرا لما يعانيه المربيين من نقص شديد في الأعلاف وارتفاع أسعارها في السوق الموازية.