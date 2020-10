أعلنت مصادر صحفية، اليوم الخميس، أن الجزائر عازمة على إرسال فريق هندسي من الشركة الوطنية للكهرباء لصيانة محطات الكهرباء في ليبيا.

وأوضحت المصادر أنه سيكون هناك ربط قريب لمدن ليبية حدودية على شبكة الكهرباء الجزائرية للمساعدة في حلِّ أزمة الكهرباء.

