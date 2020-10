المؤقتة تطالب المجلس التسييري بنغازي بعدم الشروع في إجراء دراسات لمخططات المدن إلا بعد الحصول على إذن

طالب رئيس مجلس

وزراء بالحكومة المؤقتة، عبدالله الثني في خطاب موجه إلى رئيس المجلس التسييري

لبلدية بنغازي، بعدم الشروع في أي دراسات خاصة بمخططات المدن والقرى إلا بعد

الحصول على إذن مسبق من مصلحة التخطيط العمراني لتنفيذ المشروع الذي تم منح المجلس

التسييري الإذن بالتعاقد بشأنه للتعاقد بطريقة التكليف المباشر مع شركة( ليد )

للاستشارات.

وأوضح الثني أن

الغرض من المطالبة تنفيذ مشروع تحديث المخطط العام والتوسعات المستقبلية لحاضرة

بنغازي وفق ما هو مقرر من لجنه إعادة استقرار مدينه بنغازي المشكلة بموجب قرار

رئيس مجلس النواب رقم (74) لسنة 2020 والمعدل بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم

(25) لسنة 2020 ميلادي وتنص أحكام القانون رقم (3) لسنه 2020 ميلادي بشأن التخطيط

العمراني ولائحته التنفيذية على ذلك

