الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على مناطق الشمال

توقع المركز

الوطني للأرصاد الجوية في نشرته اليوم الخميس، أن ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

على مناطق الشمال ويكون الارتفاع ملحوظ يوم السبت على اغلب مناطق ليبيا.

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة والجبل الغربي ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال بسيط لسقوط رخات خفيفة من المطر على بعض المناطق والرياح جنوبية شرقية الى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم السبت مما تسبب فى إثارة للأتربة والغبار ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (32 – 39 )مْ ، وتسجل ارتفاع تدريجي يكون واضح يوم السبت.

أما على مناطق

الخليج سرت وبن جواد وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو والجغبوب ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب

والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية

معتدلة السرعة تنشط يوم السبت ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين ( 27 – 33 ) مْ

وتسجل ارتفاع تدريجي بداية من يوم الغد.

وعلى مناطق

الجفرة وسبها وغات وغدامس والحماده ستكون

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول

يوم الغد الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة خاصة يوم السبت مما تسبب في

إثارة للأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية احيانا ودرجات الحرارة القصوى تتراوح

ما بين ( 38 –41)مْ.

بينما على مناطق

الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء

صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم السبت إلى

جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين ( 38 –

41 ) مْ.

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