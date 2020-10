قال رئيس مجلس التعاون الدولي والعلاقات الدبلوماسية في ليبيا، عادل ياسين، إن السلاح يدخل ليبيا عن طريق مطاري طرابلس ومصراتة، مطالبًا بمنع وصول طائرات تركيا وقطر إلى هذين المطارين.ولفت ياسين، في تصريحات صحفية، إلى أن السفن الحربية التركية تصول وتجول على الشواطئ الليبية، دون محاسبة، مؤكدًا أن هناك تواطئ من الأمم المتحدة لإطالة أمد الصراع في ليبيا.وأكد ياسين، أنه يمكن تطبيق حظر السلاح على ليبيا شرط جدية الأمم المتحدة وأصحاب القرار في مجلس الأمن الدولي، والالتفات إلى دخول السفن الحربية التركية والطائرات محملة بالأسلحة والمرتزقة أمام الجميع، في انتهاك واضح وصريح لقرارات الأمم المتحدة ولمجلس الأمن الدولي ولعملية إيريني التي أطلقتها أوروبا لمراقبة حظر تصدير السلاح.

The post ياسين: هناك تواطئ من الأمم المتحدة لإطالة أمد الصراع في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24